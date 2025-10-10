Fondolavoro alla Barcolana come main sponsor di Mundus

Per la prima volta Fondolavoro, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese, fa rotta su Trieste in occasione di Barcolana 57. Grazie a una partnership con Ecosistema formazione Italia, sarà main sponsor dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: fondolavoro - barcolana

Main Sponsor: i perché dietro la scelta della Lazio, che sta per cambiare - La Lazio è tra le poche squadre europee, e non solo, a giocare senza un Main Sponsor sulla maglia: scelta che al club biancoceleste costa davvero parecchio in termini di ricavi. Da msn.com