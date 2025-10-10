Fondi per i piccoli Comuni la Regione ritira il bando L' Ali Abruzzo | Ora c' è maggiore trasparenza

Ritirato il bando regionale per destinare ai Comuni sotto i 30mila abitanti fondi per 8,2 milioni di euro destinati a interventi infrastrutturali e già pubblicato quello nuovo.Lo fa sapere, con soddisfazione, il presidente dell'Ali Abruzzo Angelo Radica che, così come il Pd, aveva sollevato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: fondi - piccoli

Piccoli Comuni della Tuscia: nuovi fondi per la valorizzazione culturale

Negozi di alimentari nei piccoli comuni: fondi in arrivo contro la desertificazione

Dalla Provincia un aiuto ai piccoli comuni per accedere ai fondi europei

Sabato 11 ottobre, a Induno Olona, nuovo appuntamento con gli stand con il cibo buono, pulito e giusto tra piccoli produttori e artigiani del gusto del territorio. Sarà possibile donare fondi che verranno devoluti alle popolazioni in difficoltà - facebook.com Vai su Facebook

Fondi per i piccoli Comuni, gli amministratori chiedono di aumentare le risorse disponibili Concluse le audizioni in commissione, critiche per il taglio rispetto al triennio precedente Leggi la notizia https://ow.ly/8oTr50X4gko #PiccoliComuni #Consiglio - X Vai su X

ACCESSO BANDO FONDI PER I COMUNI SOTTO 30MILA ABITANTI: D’ALFONSO, “REGIONE FA FIGLI E FIGLIASTRI” - PESCARA – “I bandi della pubblica amministrazione dovrebbero rispondere sempre a due criteri di legittimità e correttezza: l’equità di trattamento, né figli, né figliastri, e la trasparenza e immediat ... Come scrive abruzzoweb.it

BANDO PICCOLI COMUNI: PD, “VERGOGNA POLITICA, REGIONE RITIRI SUBITO FARSA O SARA’ SCONTRO” - L’AQUILA – “Quello pubblicato dalla Regione Abruzzo non è un bando, è una presa in giro dei piccoli Comuni e delle comunità che rappresentano. Riporta abruzzoweb.it