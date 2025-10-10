Fondazione Jdentità Bianconera Contro Chiné: “Doppia Velocità Contro la Juventus, Vogliamo Risposte”. Una mossa forte, destinata a scuotere il mondo della giustizia sportiva italiana. La Fondazione Jdentità Bianconera, mossa dalla pressione dei suoi soci, ha deciso di querelare e denunciare il dott. Chiné. Gli avvocati Michele Patrisso e Massimo Durante, a capo della Fondazione, vanno subito al nocciolo della questione: “L’obiettivo è capire esattamente il ragionamento fatto dal dott. Chiné, nel perseguire così pervicacemente la Juventus e andando, a dire del querelante, col freno a mano tirato con le altre”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fondazione Jdentità Bianconera Denuncia Chiné: “Doppia Velocità Contro la Juventus”