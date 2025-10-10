Fondazione Carige e giovani talenti | una settimana di arte musica e parole con È Cultura!
La cultura torna protagonista a Palazzo Doria Carcassi. Dall’11 al 18 ottobre 2025 la sede di Fondazione Carige ospiterà una serie di eventi nell’ambito del festival “È Cultura!”, la manifestazione nazionale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Acri (Associazione di Fondazioni e di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Fondazione Carige al fianco di Occupy Albaro per sostenere la Gigi Ghirotti
Occupy Albaro Party e Fondazione Carige: donazione di 33mila euro alla Gigi Ghirotti
Grande emozione oggi al Flight Mostra Internazionale del Cinema di Genova dove in Fondazione Carige c'è stata la proiezione del nostro docufilm: "Amianto. Genova: storia di una lotta operaia."
Fondazione Carige e UniGe: 4 borse di studio per giovani palestinesi che verranno accolti a Genova
Quattro borse di studio dalla Fondazione Carige per studenti palestinesi in difficoltà - La Fondazione Carige ha stanziato 50mila euro per istituire quattro borse di studio destinate a giovani studenti palestinesi in ... Scrive telenord.it