Follia Milan Rabiot incredulo | esplode il caso

10 ott 2025

Rabiot scuote il Milan: il francese accende la polemica e in casa rossonera esplode un vero terremoto mediatico. Da qualche giorno, in casa MIlan, non si parla d’altro. Adrien Rabiot, il nuovo acquisto del Milan arrivato in estate dal Marsiglia, ha acceso una miccia che nessuno sembrava aspettarsi. Il centrocampista francese, tanto desiderato da Massimiliano Allegri e arrivato con l’etichetta di colpo internazionale, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni dure. Parole che hanno mandato in fibrillazione l’ambiente rossonero e tutta la Lega. Un caso che, senza ombra di dubbio, rischia di diventare molto più grande di quanto si potesse immaginare, perché tocca un tema che va ben oltre il calcio giocato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

