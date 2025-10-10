Foligno bussa alle porte dei condomini con coltello e cocaina in tasca | denunciato il 23enne vestito di nero

foligno bussa porte condominiFoligno, bussa alle porte dei condomini con coltello e cocaina in tasca: denunciato il 23enne vestito di nero - Un 23enne è stato denunciato a Foligno per disturbo e porto di armi dopo aver creato allarme tra i condomini. Secondo virgilio.it

Con un coltello entra in un condominio e bussa a tutte le porte: denunciato - Con un coltello in tasca entra in un condominio e bussa violentemente e con insistenza alle porte di tutti gli appartamenti. Da umbria24.it

