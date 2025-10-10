Foggia guerra fra bande per il controllo del territorio

Risse per strada, accoltellamenti, negozi dati alle fiamme. In meno di una settimana, a Foggia, nel quartiere Ferrovia, è cominciata una guerra tra bande per il controllo del territorio. Una situazione insostenibile.

Foggia è con il popolo palestinese, in 700 al corteo pro Gaza: “No alla guerra, sì ai diritti”

Non arrivano da un teatro di guerra, ma dalla periferia di Foggia le immagini che immortalano le esplosioni e il blitz compiuto all'alba di martedì 7 ottobre dagli uomini del GIS – Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. Un'operazione ad alto rischio

"Luci sulla Palestina", iniziativa anche a Foggia stasera: flash mob di psicologi e medici pugliesi

Foggia, carcere fuori controllo: sovraffollamento al 218% e traffici illeciti tra le celle - «Il carcere di Foggia da tempo si segnala come uno dei peggiori d'Italia per sovraffollamento (218%) e come piazza aperta per lo spaccio di droga e telefonini per i detenuti».

Foggia, estorsione al presidente: arresti, Daspo e società in amministrazione giudiziaria - Estorsioni al patron Nicola Canonico per vendere il Foggia: 4 tifosi arrestati e società in amministrazione giudiziaria di prevenzione e 52 Daspo emessi dalla questura.