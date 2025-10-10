Foggia-Crotone sabato 11 ottobre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Gol per entrambe e vittoria dei pitagorici

Infobetting.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata numero 9 nel girone C della Serie C con il Foggia di Rossi che ospita in casa il Crotone di Longo.  I satanelli si barcamenano tra mille difficoltà economiche grazie anche all’operato del loro tecnico, che ha accettato di guidare una squadra di giovani anche per amore della piazza. La squadra per il momento naviga sopra la zona retrocessione, con appena una vittoria ma anche con 1 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

foggia crotone sabato 11 ottobre 2025 ore 14 30 formazioni quote pronostici convocati gol per entrambe e vittoria dei pitagorici

© Infobetting.com - Foggia-Crotone (sabato 11 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gol per entrambe e vittoria dei pitagorici

In questa notizia si parla di: foggia - crotone

Foggia-Crotone (sabato 11 ottobre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

Commissariate contro i clan, Foggia-Crotone un derby per dare un calcio alle mafie

foggia crotone sabato 11Marco Di Loreto di Terni dirige Foggia-Crotone - Crotone, in programma sabato 11 ottobre, alle ore 14:30, sul campo dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Da calciofoggia.it

foggia crotone sabato 11Foggia Calcio – Crotone a un arbitro di Terni. C’è un precedente con i calabresi… - La Can C ha stabilito gli arbitri per il prossimo turno di campionato. Da foggiasport24.com

Cerca Video su questo argomento: Foggia Crotone Sabato 11