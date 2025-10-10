Focolaio di peste del gambero nel torrente | scatta il divieto di pesca a Villa Santa Maria e Roio del Sangro

Sarebbe da attribuire all'afanomicosi, la peste del gambero, la morte di alcuni crostacei nel tratto del torrente Turcano, affluente del fiume Sangro, nei comuni di Villa Santa Maria e Roio del Sangro. Per questo con un'ordinanza i sindaci dei due paesi hanno istituito una zona di protezione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

