Fnm a Expo Osaka confronto su idrogeno per decarbonizzare mobilità

Ildifforme.it | 10 ott 2025

(Adnkronos) – Promuovere un confronto sull’idrogeno come vettore energetico a partire da soluzioni industriali nella mobilità collettiva: dall’illustrazione di casi d’uso italiani in corso di realizzazione all’apertura di un dialogo più ampio sul mercato e sulle sfide attuali. Oggi, nella sala vip del Padiglione Italia di Expo 2025 di Osaka, si tiene l’incontro ‘Progettare la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fnm a Expo Osaka, confronto su idrogeno per decarbonizzare mobilità

