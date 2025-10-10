Flotilla La Piccirella | Governo italiano sarà complice anche di vampirizzazione suolo palestinese
“Se ci sentiamo più contenti o più traditi dagli accordi raggiunti dopo la spedizione? Sicuramente siamo contenti nel caso in cui i bombardamenti, che stanno continuando, dovessero terminare. Dopodiché, se accettiamo un mondo in cui gli Stati Uniti e Israele possono spegnere e accendere i bottoni del diritto questo è lo scenario migliore. Voglio sperare, invece, che questo mondo lo vogliamo cambiare e ristabilire il diritto internazionale come base dell’umanità”. Così l’attivista che ha preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla Tony La Piccirella, a margine dell’agorà degli equipaggi di mare e di terra che si è tenuta in piazza Vittorio a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
