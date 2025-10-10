Flotilla il video-choc | Camminerò sul collo degli israeliani come il 7 Ottobre
«Ma i tempi cambieranno e mi vedrete in un altro video mentre cammino sul loro collo, come abbiamo fatto il 7 ottobre », «Netanyahu, ti faremo saltare la testa». Notoriamente il concetto di “pacifismo” ha subito nel corso dei millenni enormi variazioni, passando dalla versione impositiva e cruenta di Roma antica per arrivare ai giorni nostri. Quel che è certo è che forse solo ai tempi di Tito – generale e imperatore che “pacificò” la giudea sterminandone e disperdendone gli abitanti- sarebbe stato definibile come “pacifista” un messaggio come quello sopra riportato. Eppure quelle parole provengono da un video postato su X dalla Freedom Sumud Flotilla, quelli della “non-violenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - choc
Francesca Albanese in Tunisia con gli attivisti della Flotilla dopo l’esplosione: “Un grande choc”
Altro che aiuti a Gaza. Flotilla, Hannoun e armi chimiche: il dossier choc della C.I.A.
La confessione choc della Flotilla, Mattarella ignorato e Netanyahu: quindi, oggi…
#intanto "Greta Thunberg umiliata": il racconto choc degli attivisti della Flotilla rientrati a Roma - X Vai su X
#intanto "Greta Thunberg umiliata": il racconto choc degli attivisti della Flotilla rientrati a Roma - facebook.com Vai su Facebook