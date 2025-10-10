Florida tenta la fuga ma viene catturata dalla polizia… in manette un' iguana
Insolito “arresto” per la polizia di Daytona Beach, in Florida. Gli agenti sono stati chiamati da alcuni residenti per un’effrazione di proprietà. Un intervento apparentemente normale se non fosse che il malvivente era in realtà un’iguana. Dopo un faticoso inseguimento, i poliziotti sono riusciti a catturare la grossa lucertola: per lei, come ha dichiarato la polizia di Daytona Beach, sono scattate le accuse di condotta disordinata, resistenza, violazione di proprietà e fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
