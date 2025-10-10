Florida tenta la fuga ma viene catturata dalla polizia… in manette un' iguana

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insolito “arresto” per la polizia di Daytona Beach, in Florida. Gli agenti sono stati chiamati da alcuni residenti per un’effrazione di proprietà. Un intervento apparentemente normale se non fosse che il malvivente era in realtà un’iguana. Dopo un faticoso inseguimento, i poliziotti sono riusciti a catturare la grossa lucertola: per lei, come ha dichiarato la polizia di Daytona Beach, sono scattate le accuse di condotta disordinata, resistenza, violazione di proprietà e fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

florida tenta la fuga ma viene catturata dalla polizia8230 in manette un iguana

© Tgcom24.mediaset.it - Florida, tenta la fuga ma viene catturata dalla polizia… in manette un'iguana

In questa notizia si parla di: florida - tenta

Io Sono Farah Anticipazioni 30 luglio 2025: Farah tenta la fuga, ma viene derubata! - Le Anticipazioni della Puntata di Io Sono Farah in onda il 30 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Farah sta provando a scappare, però una malvivente rovina i suoi piani... Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Florida Tenta Fuga Viene