Flavio de Luca e il libro-verità su Sigonella | Ha vinto l'orgoglio nazionale Ma gli Usa ce la fecero pagare
"Sigonella segnò la fine della Prima Repubblica, il filo rosso che collega la crisi a Tangentopoli è evidente". L'ex commissario della Flotta Lauro, Flavio de Luca, non ha dubbi: quel "no" non è mai andato giù agli Stati Uniti, l'immagine dei carabinieri che circondano i marines scavò un solco profondo nei rapporti tra Roma e Washington, tanto da avere ripercussioni pesanti per il nostro Paese già pochi anni più tardi. Nel libro "La Flotta – Prova generale di Tangentopoli" (Graus Edizioni), analizza le conseguenze di quella prova di orgoglio nazionale e i collegamenti con l'inchiesta Mani Pulite.
In questa notizia si parla di: flavio - luca
Presentazione del libro di Flavio De Luca "La flotta. Prova generale di Tangentopoli" (Graus Edizioni, 2025)
Presentazione del libro di Flavio De Luca "La flotta. Prova generale di Tangentopoli" (Graus Edizioni, 2025)