“Sigonella segnò la fine della Prima Repubblica, il filo rosso che collega la crisi a Tangentopoli è evidente”. L’ex commissario della Flotta Lauro, Flavio de Luca, non ha dubbi: quel “no” non è mai andato giù agli Stati Uniti, l’immagine dei carabinieri che circondano i marines scavò un solco profondo nei rapporti tra Roma e Washington, tanto da avere ripercussioni pesanti per il nostro Paese già pochi anni più tardi. Nel libro “La Flotta – Prova generale di Tangentopoli” (Graus Edizioni), analizza le conseguenze di quella prova di orgoglio nazionale e i collegamenti con l’inchiesta Mani Pulite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flavio de Luca e il libro-verità su Sigonella: “Ha vinto l’orgoglio nazionale. Ma gli Usa ce la fecero pagare”