Flashdance-Il Musical un tuffo negli anni ' 80 con musica ed emozioni

Milano, 10 ott. (askanews) - Un successo annunciato per Flashdance - Il Musical, il nuovo spettacolo che apre la stagione 20252026 del Teatro Nazionale - Italiana Assicurazioni di Milano, e che sarà in scena con una lunga tenitura fino al 17 gennaio 2025, allungando il periodo di permanenza inizialmente fissato per il 3 gennaio. Dopo l'ottimo bilancio del musical La Febbre del Sabato Sera, per il quale nella stagione 20252026 è in programma un lungo tour, un altro titolo internazionale cult arriva in Italia (in questa stagione solo a Milano) con Compagnia della Rancia, per far sognare, ballare ed emozionare gli spettatori.

