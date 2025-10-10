Fiumicino riapre l’asilo nido di via Foce Micina
Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino annuncia la riapertura dell’Asilo Nido Comunale di Via Foce Micina, 57, a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio. L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 18:00, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e dell’Assessore ai Servizi Sociali Monica Picca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - riapre
