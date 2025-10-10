Fiumicino più orari per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche

Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, al fine di garantire una maggiore emissione delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) e ridurre i tempi di attesa per i cittadini, è stato a mpliato l’orario di apertura degli sportelli anagrafe esclusivamente per questo servizio. A partire dal 13 ottobre, il servizio di rilascio delle carte d’identità sarà quindi disponibile nelle giornate di: – Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30. Restano invariati gli orari di apertura pomeridiana già in vigor e, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it