Fiumicino più orari per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche
Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, al fine di garantire una maggiore emissione delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) e ridurre i tempi di attesa per i cittadini, è stato a mpliato l’orario di apertura degli sportelli anagrafe esclusivamente per questo servizio. A partire dal 13 ottobre, il servizio di rilascio delle carte d’identità sarà quindi disponibile nelle giornate di: – Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30. Restano invariati gli orari di apertura pomeridiana già in vigor e, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - orari
Stop al servizio idrico a Roma e a Fiumicino venerdì 25 luglio 2025 per 12 ore: orari e dove manca
Stop al servizio idrico a Guidonia e a Fiumicino mercoledì 6 agosto 2025 per oltre 10 ore: orari e dove manca
Fiumicino, i bus sbarcano su Google Maps: orari e percorsi a portata di click
Sono atterrati all’aeroporto di Roma Fiumicino i quattro parlamentari italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele e liberati nella notte. Si tratta del senatore Marco Croatti (Movimento cinque stelle), dell’eurodeputata Annalisa Corrado (Partito democrat - facebook.com Vai su Facebook