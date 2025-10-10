Firmato l’accordo Israele-Hamas Prima le liberazioni poi il disarmo

Il tycoon annuncia l’intesa: «Un grande giorno». I fondamentalisti: «Ricevute garanzie». Ora la tregua, lo scambio di prigionieri, gli aiuti e il ritiro dell’Idf. Più avanti inizierà la smilitarizzazione della Striscia.. Gerusalemme vuole le salme dei rapiti morti, ma i terroristi potrebbero non essere in grado di trovarle. E i caduti sono sottostimati. Chi non vuole il patto cerca l’incidente.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Firmato l’accordo Israele-Hamas. Prima le liberazioni, poi il disarmo

