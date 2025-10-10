Firenze Ugo De Vita presenta il libro ' Eugenio carissimo' al Teatro Niccolini

Firenze, 30 settembre 2025 - Il 16 ottobre nell'ambito della rassegna Niccolitudini presentazione del volume di Ugo De Vita edito da Polistampa " Eugenio carissimo. " (Carteggio con Eugenio Borgna 2016-2024). Ugo De Vita, attore, regista e docente universitario, dopo il suo Savonarola all'Arengario di Piazza della Signoria e alla Sala d'Arme, torna a Firenze, dove presenterà alla Libreria Niccolini il prossimo Giovedì 16 ottobre alle 18.15 "Eugenio carissimo.", carteggio edito da Polistampa. Ad introdurre letture e testimonianza dell'autore, saranno l'editore Mauro Pagliai e il professor Massimo Seriacopi.

