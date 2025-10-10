Firenze | tre malori al comizio per Tomasi Meloni si ferma dopo aver visto un giovane in difficoltà E chiede l’applauso per lui

Tre persone hanno accusato lievi malori all'evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a Firenze

Il malore a casa dopo aver partecipato a un incontro sulle elezioni regionali. Ex presidente della Provincia e sindaco per due mandati della sua Lamporecchio. Di recente aveva curato la mostra a Firenze sulla storica visita di Enrico Berlinguer. - facebook.com Vai su Facebook

