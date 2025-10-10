Firenze | tre malori al comizio per Tomasi Meloni si ferma dopo aver visto un giovane in difficoltà E chiede l’applauso per lui

Firenzepost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone hanno accusato lievi malori all'evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro TomasiFirenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze tre malori al comizio per tomasi meloni si ferma dopo aver visto un giovane in difficolt224 e chiede l8217applauso per lui

© Firenzepost.it - Firenze: tre malori al comizio per Tomasi. Meloni si ferma dopo aver visto un giovane in difficoltà. E chiede l’applauso per lui

In questa notizia si parla di: firenze - malori

firenze tre malori comizioElezioni regionali, da Schlein a Meloni: i leader a Firenze per gli ultimi comizi - Da Schlein a Conte e Renzi, da Meloni a Tajani, Salvini e Lupi, passando per Bonelli e Fratoianni, che hanno chiuso la campagna nei giorni scorsi alle Murate per sostenere i candidati fiorentini di ... Lo riporta firenzetoday.it

firenze tre malori comizioElezioni regionali, i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale - Firenze, 25 settembre 2025 – Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze venerdì 10 ottobr e per tirare la volata finale al centrodestra e al candidato ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Tre Malori Comizio