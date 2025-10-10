Firenze torna la mostra mercato tra artigianato e gusto in piazza Santa Croce
Firenze, 9 ottobre 2025- Firenze Craft torna nel cuore di Firenze. L’appuntamento è dal 10 al 12 ottobre in piazza Santa Croce, cornice d’eccezione che torna anche quest’anno ad essere la vetrina dell’artigianato fiorentino e toscano. Saranno in tutto ben ottantatré le imprese tra artistico e gusto per raccontare il saper fare di una regione che continua a coniugare tradizione e innovazione. Dal 10 al 12 ottobre saranno dunque tre giorni molto intensi in piazza Santa Croce, che per la gioia di fiorentini e turistici tornerà ad accogliere Firenze Craft, la mostra mercato promossa da Cna Firenze Metropolitana con il sostegno di Enegan, dedicata all’artigianato artistico, tradizionale ed enogastronomico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
