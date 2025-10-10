Firenze | sorpreso a rubare in auto sul viale Belfiore arrestato grazie alla segnalazione di un passante

È accaduto qualche sera fa nel viale Belfiore a Firenze, dove un cittadino tunisino di 43 anni è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

