Firenze | sorpreso a rubare in auto sul viale Belfiore arrestato grazie alla segnalazione di un passante
È accaduto qualche sera fa nel viale Belfiore a Firenze, dove un cittadino tunisino di 43 anni è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Firenze: tenta furto in appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria. Arrestato 33enne
#AttentiAlleTruffe A Firenze, un 42enne è stato sorpreso dalle Volanti mentre lasciava finte sanzioni amministrative sui parabrezza delle auto. Aveva con sé 142 falsi preavvisi di contravvenzione! #9ottobre - X Vai su X
#AttentiAlleTruffe! A Firenze, un 42enne è stato sorpreso dalle Volanti mentre lasciava finte sanzioni amministrative sui parabrezza delle auto. Aveva con sé 142 falsi preavvisi di contravvenzione! Grazie alla segnalazione di una cittadina attenta, l’uomo è - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, spacca vetro per rubare dentro un'auto ma viene sorpreso da un agente fuori servizio: ne nasce una colluttazione - Nella mattina di oggi, mercoledì 1 ottobre, a Firenze in via Galliano, altezza via Lulli, c'è stata una colluttazione a terra fra un agente di polizia fuori servizio e un uomo che aveva spaccato un ... Secondo 055firenze.it
42enne trovato con 142 multe false a Firenze, perché lasciava i verbali contraffatti sulle auto parcheggiate - Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Firenze per aver lasciato 142 false multe sulle auto in sosta. Si legge su virgilio.it