Firenze sindaca Funaro | Angeli del bello hanno ripulito la sede di Fdi imbrattata Da noi rispetto per luoghi e persone

Firenzepost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stamani 10ottobre 2025 - ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro in un'intervista a Rtv38 - abbiamo mandato gli Angeli del Bello a ripulire le pareti. La nostra città va rispettata. Da parte nostra c'è attenzione e non vogliamo che accadano cose come queste: vogliamo che ci sia il rispetto dei luoghi e delle persone" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sindaca funaro angeli del bello hanno ripulito la sede di fdi imbrattata da noi rispetto per luoghi e persone

© Firenzepost.it - Firenze, sindaca Funaro: “Angeli del bello hanno ripulito la sede di Fdi imbrattata. Da noi rispetto per luoghi e persone”

In questa notizia si parla di: firenze - sindaca

I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”

Firenze, Schmidt attacca: “Città peggiorata in un anno, sindaca assente. Tomasi mio candidato per la Regione”

Firenze a luci spente per Gaza, sindaca Funaro: “No al piano di occupazione di Netanyahu”

Firenze, Festa della Polizia Municipale a Palazzo Vecchio. Funaro: 'Obiettivo 1000 agenti entro il 2026' - Questa mattina si sono svolte le celebrazioni culminate nella cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio aperta dall’inno n ... Da 055firenze.it

Flotilla, la sindaca Funaro: 'Esempio di coraggio e umanità'. Appello a chi scende in piazza: 'Siano manifestazioni pacifiche' - “ Il pensiero va a tutti gli attivisti e in particolare, da sindaca, ai fiorentini che fanno parte della Flottilla, Margherita Cioppi e Saverio Tommasi, e all’onorevole Arturo Scotto e ... Lo riporta 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Sindaca Funaro Angeli