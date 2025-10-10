Firenze sindaca Funaro | Angeli del bello hanno ripulito la sede di Fdi imbrattata Da noi rispetto per luoghi e persone

"Stamani 10ottobre 2025 - ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro in un'intervista a Rtv38 - abbiamo mandato gli Angeli del Bello a ripulire le pareti. La nostra città va rispettata. Da parte nostra c'è attenzione e non vogliamo che accadano cose come queste: vogliamo che ci sia il rispetto dei luoghi e delle persone"

