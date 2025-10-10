Firenze più vicino il nuovo ponte sull’Arno per la tramvia

FIRENZE – Più vicino il ponte della tramvia che collegherà Firenze con Bagno a Ripoli.  Le infrastrutture destinate a collegare le due sponde dell’Arno, all’altezza di via Lapo da Castiglionchio a Gavinana e via Marco Minghetti a Bellariva sono in avanzata fase di pre assemblaggio e andranno a ultimare il nuovo pont e previsto dal progetto della linea T3 pensato per il traffico veicolare che oggi transita sul ponte Da Verrazzano, che sarà invece riservato ai binari del tram ed a una sola corsia riservata alle auto lungo la linea che collegherà il Comune di Bagno a Ripoli con piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

