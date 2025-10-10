Firenze, 10 ottobre 2025 – Il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, Jacopo Ferretti, è stato eletto consigliere di amministrazione del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Ferretti subentra a Brunella Tarli, in quota Camera di commercio, portando nel board una rappresentanza qualificata del mondo artigiano e delle piccole imprese fiorentine, da sempre protagoniste della filiera moda. A presiedere il cda è Antonella Mansi, imprenditrice e vicepresidente di Confindustria. Insieme a Ferretti fanno parte del cda Giuseppe Angiolini, Luisa Benigno, Elena Calabria, Andrea Cavicchi, Marcello Gozzi, Leonardo Lascialfari, Luigi Salvadori, e Sergio Tamborini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Jacopo Ferretti entra nel cda del Centro di Firenze per la Moda Italiana