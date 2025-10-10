Firenze incendio nella notte a Soffiano | bruciati 4 scooter e una bici elettrica Danneggiati anche un appartamento e le vetrine di un negozio

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a mezzanotte e mezza di oggi,10 ottobre 2025, nel comune di Firenze in via di Soffiano, per un incendio che ha interessato 4 scouter, 1 bici elettrica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, incendio nella notte a Soffiano: bruciati 4 scooter e una bici elettrica. Danneggiati anche un appartamento e le vetrine di un negozio

