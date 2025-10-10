Firenze in scena Cappuccetto Rosso nel Bosco al parco di Villa Strozzi

Firenze, 10 ottobre 2025- Domenica 12 ottobre alle ore 17 al Parco di Villa Strozzi va in scenaCappuccetto Rosso nel Bosco’ di Zaches Teatro. Si tratta di uno spettacolo immersivo per parchi, giardini, boschi per adulti e bambini dai 4 anni, con Gianluca Gabriele, Amalia RuoccoFrancesca Valeri, Enrica Zampetti, regia e drammaturgia Luana Gramegna, maschere, costumi, oggetti di scena Francesco Givone, fisarmonica e paesaggio sonoro Madoka Funatsu, musica originale Cristina Petitti, assistente costumi e oggetti di scena Alessia Castellano, realizzazione costumi Giulia Piccioli, con il sostegno di Regione Toscana e MiC. 🔗 Leggi su Lanazione.it

