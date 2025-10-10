Firenze Ied inaugura l' anno accademico con un ciclo di incontri
Firenze, 10 ottobre 2025 - L’Istituto Europeo di Design di Firenze inaugura ufficialmente l’anno accademico 2025-26 con una riflessione collettiva sul tema dell’accessibilità come cultura, organizzata nell’aula magna della sede di via Bufalini (14 e 16 ottobre) e al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato (17 ottobre). Il titolo scelto per il Welcome Day 2025, “The Future as an Act of Trust” (Il futuro come atto di fiducia), diventa un invito a considerare l’educazione come un atto di fiducia, nella possibilità del cambiamento, nella forza delle relazioni, nella capacità del progetto di generare futuro anche in tempi incerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
