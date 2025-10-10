Firenze Ied inaugura l' anno accademico con un ciclo di incontri

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 10 ottobre 2025 - L’Istituto Europeo di Design di Firenze inaugura ufficialmente l’anno accademico 2025-26 con una riflessione collettiva sul tema dell’accessibilità come cultura, organizzata nell’aula magna della sede di via Bufalini (14 e 16 ottobre) e al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato (17 ottobre). Il titolo scelto per il Welcome Day 2025, “The Future as an Act of Trust” (Il futuro come atto di fiducia), diventa un invito a considerare l’educazione come un atto di fiducia, nella possibilità del cambiamento, nella forza delle relazioni, nella capacità del progetto di generare futuro anche in tempi incerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze ied inaugura l anno accademico con un ciclo di incontri

© Lanazione.it - Firenze, Ied inaugura l'anno accademico con un ciclo di incontri

In questa notizia si parla di: firenze - inaugura

Firenze, alla biblioteca Spadolini si inaugura la mostra di Giulio F. Pratesi

Firenze: Toscana Energia inaugura un giardino verticale

Firenze, Toscana Energia inaugura Connessione Verde

firenze ied inaugura annoFirenze, Ied inaugura l'anno accademico con un ciclo di incontri - 26 con una riflessione collettiva sul tema dell’accessibilità come cultura, organizzata ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Ied Inaugura Anno