Firenze Angelo Branduardi in scena con ‘Il Cantico’ di Francesco d’Assisi
Firenze, 10 ottobre 2025 - Un viaggio musicale e spirituale nella vita e nelle parole di San Francesco d'Assisi. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, Angelo Branduardi sarà in scena sabato 11 ottobre al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “Il Cantico". Riprende così dalla Toscana la serie di concerti che, nelle prossime settimane, vedrà protagonista Angelo Branduardi in grandi città come Torino, Roma, Milano, Venezia, colo per dirne alcune. L’inizio dello spettacolo è alle ore 20,45. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, Angelo Branduardi in scena con ‘Il Cantico’ di Francesco d’Assisi - In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, Angelo Brandu ... Lo riporta msn.com
Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano Francesco: parole, musiche e immagini - Appuntamento mercoledì 25 marzo 2026 al Teatro Politeama Genovese, con inizio dello spettacolo alle ore 20. Come scrive mentelocale.it