Firenze Alessandro Cattelan in scena al Cartiere Carrara

Firenze, 10 ottobre 2025 - Un futuro che sembra un incubo. Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo. “ Benvenuto nell’AI! ” è il nuovo one-man show che Alessandro Cattelan porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, ennesima tappa di un tour che sta inanellando sold out e raddoppi di date. Sulla scia del successo del suo primo tour teatrale, “Salutava Sempre”, Cattelan torna in scena con uno spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Partendo dalla voce automatica che ci augura “buon viaggio” al casello e passando per tutti quei momenti della nostra quotidianità in cui ci confrontiamo con la tecnologia, “Benvenuto nell’AI!” racconta il nostro approccio spesso contraddittorio verso l’innovazione, il più delle volte ne riconosciamo le potenzialità, ma poi la utilizziamo per gli scopi più futili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Alessandro Cattelan in scena al Cartiere Carrara

In questa notizia si parla di: firenze - alessandro

Si conclude al Match Ball Firenze il Torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2026 con le vittorie di Cristiana Ferrando e di Alessandro Ingarao

Giornalisti: è morto Alessandro Lazzeri, già addetto stampa di Firenze Fiera e firma della Fiorentina

La prima settimana di settembre a Belvedere Firenze con il divulgatore e star del web Edoardo Prati e il duo Gnut e Alessandro D’Alessandro

Questa mattina a #Firenze la UIL incontra Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza della Toscana. Anche a lui abbiamo fatto le stesse domande e le stesse richieste che ci sono giunte da chi lavora nel terziario. - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Giorgetti eletto stamani a Firenze segretario generale di @FpToscana https://cgiltoscana.it/2025/09/23/alessandro-giorgetti-eletto-segretario-generale-di-fp-cgil-toscana/… @FpCgilNazionale - X Vai su X

“Sto sul ca**o a un sacco di persone, risulto antipatico al più buono di tutti: Fazio. Sanremo? Le mestruazioni della tv”: Alessandro Cattelan ironia e show a Milano - Nel suo nuovo spettacolo "Benvenuto nell'AI", Alessandro Cattelan scherza su Fazio e rivela dettagli sul Festival ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Alessandro Cattelan, Bergamoscienza e Il Gattopardo: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 19 ottobre alla chiesa vecchia di Almè sarà allestita una mostra di Giovanni Scarpellini dal titolo “Dipinti e sculture”. Da bergamonews.it