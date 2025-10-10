Due striscioni sono apparsi all'esterno dello stadio Franchi, facendo riferimento ai lavori di riqualificazione dell'impianto. "Zitti e buoni, ci sono le elezioni.e lo stadio resta in queste condizioni" e "Per la sosta delle Nazionali veniamo a fare i manovali", recitano i due striscioni firmati dal Viola club Curva Fiesole-Unonoveduesei L'articolo Fiorentina, striscioni della Fiesole al Franchi: “Zitti e buoni ci sono le elezioni.” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, striscioni della Fiesole al Franchi: “Zitti e buoni ci sono le elezioni…”