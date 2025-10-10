Fiorentina Femminile al Viola Park arriva l' Inter Catena | Vincere per trovare fiducia
Firenze, 10 ottobre 2025 – Voltare pagina e ripartire di slancio: è questo l’obiettivo della Fiorentina Femminile, chiamata a reagire dopo la sconfitta subita la scorsa settimana sul campo del Napoli. Domani pomeriggio alle 17.30, in diretta su Rai Sport, le ragazze di Sebastián Pinones Arce ospiteranno l’ Inter al Viola Park in un match delicato ma carico di motivazioni. Il tecnico viola dovrà fare a meno delle infortunate Filangeri e Curmark, mentre resta da valutare il recupero di Bonfantini, Catena e Hurtig, ancora alle prese con alcuni acciacchi. Alla vigilia della gara, Pinones Arce ha presentato così la sfida: "Contro l’Inter abbiamo perso 3-1 nella Women’s Cup, ma avevamo iniziato male prendendo due gol subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
