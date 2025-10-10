Fiorentina | doppietta di Gudmundsson con l’Islanda battuta 3-5 dall’Ucraina

Firenzepost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle spalle della Francia si porta l'Ucraina, che a Reykjavik batte i padroni di casa dell'Islanda per 5-3 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina doppietta di gudmundsson con l8217islanda battuta 3 5 dall8217ucraina

© Firenzepost.it - Fiorentina: doppietta di Gudmundsson con l’Islanda, battuta (3-5) dall’Ucraina

In questa notizia si parla di: fiorentina - doppietta

Fiorentina, doppietta di Kean contro la Carrarese: 2-0. Bene anche Dodò, Gosens e Fazzini. Ora tournée in Inghilterra

Doppietta Kean: la Fiorentina batte 2-0 la Carrarese nella terza amichevole stagionale

La Fiorentina di Pioli va: Kean non perdona, doppietta e Carrarese ko

Calcio: Fiorentina; Gudmundsson infortunato, lascia la nazionale - Albert Gudmundsson salterà la gara di qualificazioni mondiali martedì a Parigi contro la Francia per un infortunio riportato ieri nel corso della partita con l'Azerbaijan vinta per 5- Si legge su ansa.it

Gudmundsson in forse, la Fiorentina riparte con Nicolussi in regia - Schierare un centrocampista in più è una delle possibilità più accreditate e provate nel corso della settimana. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Doppietta Gudmundsson L8217islanda