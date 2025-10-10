Fiocco azzurro in casa Teate Scherma | è nato Giulio Falcone

Fiocco azzurro in casa Teate scherma: è nato Giulio, primogenito del maestro Danilo Falcone e dell'istruttrice e atleta Eloisa Capone.Il piccolo è nato all'ospedale clinicizzato di Chieti nella mattinata di giovedì 9 ottobre, accolto dall'abbraccio di tutta la grande famiglia Teate Scherma. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: fiocco - azzurro

“È nato Orlando”. Fiocco azzurro per la coppia di famosi italiani, genitori per la prima volta

Fiocco azzurro per la vip: è nato Orlando, gioia immensa

Fiocco rosa e azzurro a Campostaggia, i gemelli Camilla e Gabriele nati con un parto spontaneo

Fiocco azzurro in casa Montaruli-Pomini, benvenuto a Zeno: «La prima foto con la maglia dell'Hellas» - X Vai su X

Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Sebastiano, il figlio di Luca Pellegrini Continua qui https://ift.tt/PJp5klt #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco arcobaleno per la nascita di Aronne sulla porta dell'ufficio della mamma-assessora Margherita Colonnello. È polemica: «Propaganda ideologica» - «Cara bambina, caro bambino, quando verrai al mondo, non ti regalerò il fiocco rosa né azzurro, ma te lo regalerò arcobaleno, perché i colori sono tutti bellissimi. Scrive ilgazzettino.it

Fiocco rosa e azzurro a Campostaggia, i gemelli Camilla e Gabriele nati con un parto spontaneo - Poggibonsi (Siena), 31 luglio 2025 – Il 23 luglio scorso è stato un giorno speciale al Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia. Secondo lanazione.it