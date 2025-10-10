Finisci a Ostia ed è subito Suburra | polemiche sulla pubblicità Netflix

Netflix, in occasione del suo decimo anno di attività in Italia, ha lanciato una campagna pubblicitaria massiccia, che ha coinvolto anche Roma. Nel caso della Capitale, il colosso dello streaming ha utilizzato uno dei suoi prodotti “italiani” di punta, cioè Suburra. E così la pubblicità mostra la scritta: «Perdi la fermata, finisci a Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra». La pubblicità, però, non è stata accolta con favore da parte della cittadinanza e ha ricevuto le critiche dell’emittente del litorale laziale Canale 10. Da qui la polemica si è spostata nelle stanze della politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

