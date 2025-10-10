finisce ko ed esce in barella out per como juve

Infortunio che non lascia presagire nulla di buono, salterà la sfida tra lariani e bianconeri La pausa per le Nazionali rappresenta sempre un momento che gli allenatori vorrebbero evitare. Il pensiero di non avere a disposizione parte della propria rosa non piace ai tecnici e il rischio che qualcuno torni con infortuni più o meno gravi è sempre incombente. Infortunio, a rischio il match contro la Juventus (LaPresse) – calciomercato.it Così è successo al Como, che per la partita contro la Juventus non potrà contare su Jayden Addai. L’olandese, convocato nella nazionale under-21 oranje, ha rimediato un infortunio nella sfida contro i pari età della Bosnia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

