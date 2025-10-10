Finisce il sogno del grosino Mattia Mosconi | Italia Under 20 fuori dal Mondiale

Sondriotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce agli ottavi di finale il Mondiale dell’Italia Under 20 e con esso il sogno del grosino Mattia Mosconi. In Cile, gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono stati sconfitti con un netto 3-0 dagli Stati Uniti, che si sono dimostrati più concreti e organizzati.Mosconi, attaccante dell’Inter Under. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

