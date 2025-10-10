Finint Private Bank si rafforza nel Mezzogiorno | nel cuore del Vomero la prima sede napoletana
Finint Private Bank, banca specializzata nei servizi di private banking e wealth management parte del Gruppo Banca Finint, ha aperto ieri sera la nuova sede di Napoli in Via Domenico Cimarosa, 32 nel quartiere Vomero.. La nuova sede, la prima nel capoluogo campano, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Finint Private Bank sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel Mezzogiorno e offrire servizi sempre più sartoriali e consulenza di alto livello rivolti alla clientela private e imprenditoriale, creando sinergie di servizi e prodotti con l’ampia offerta del Gruppo Banca Finint, in particolare con l’area corporate della banca, la divisione clienti istituzionali e con i fondi alternativi offerti da Finint Investments. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: finint - private
