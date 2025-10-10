Fingevano di assistere parenti disabili denunciati due dirigenti Asl | hanno preso più di un anno di permessi pagati

Dicevano di dover assistere dei parenti per potersi assentare dal lavoro senza ripercussioni sullo stipendio: avrebbero goduto di riposi e vacanze a paga piena, denunciati due dirigenti della Asl di Rieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

