Fine settimana all' insegna della cura e del rispetto torna Animali in Fiera
Forlì torna a ospitare la rassegna fieristica dedicata al mondo animale che permette a bambini e famiglie di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale. Una manifestazione che si prefigge lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale, essendo da sempre focalizzata su tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Fine settimana all'insegna della cura e del rispetto, torna "Animali in Fiera" - Forlì torna a ospitare la rassegna fieristica dedicata al mondo animale che permette a bambini e famiglie di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale.
