Fine settimana all' insegna della cura e del rispetto torna Animali in Fiera

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì torna a ospitare la rassegna fieristica dedicata al mondo animale che permette a bambini e famiglie di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale. Una manifestazione che si prefigge lo scopo di favorirne una conoscenza non superficiale, essendo da sempre focalizzata su tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - settimana

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

fine settimana insegna curaFine settimana all'insegna della cura e del rispetto, torna "Animali in Fiera" - Forlì torna a ospitare la rassegna fieristica dedicata al mondo animale che permette a bambini e famiglie di immergersi nel fascino di tutte le forme di vita animale. forlitoday.it scrive

fine settimana insegna curaA Vico Equense sul monte Faito fine settimana dedicato alla castagna - Dopo il grande successo del 4 ottobre, «La Dispensa dei Monti Lattari» torna sul monte Faito, a Vico Equense, l’11 e 12 ottobre per nuovi appuntamenti all’insegna ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Settimana Insegna Cura