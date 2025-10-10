Fine settimana al tartufo Al via la Mostra mercato Cracco firma il pranzo
Si apre stasera il primo dei due fine settimana dedicati al tartufo e domani c’è subito un super ospite, Carlo Cracco, che firma un menu dedicato al sottobosco. La “Mostra mercato del tartufo bianco e della patata“, edizione numero 38, occupa due weekend consecutivi (da oggi a domenica, poi il 18 e 19 ottobre) nel cuore del borgo con una cinquantina di stand. Sul fronte produttivo, buone notizie: "Sarà un’annata straordinaria per il tartufo bianco dell’Alto Chiascio e dell’Alto Tevere. Ottima qualità e prezzi tra mille 500 e 3 mila 500 euro al chilo, in calo rispetto allo scorso anno". Il programma si apre oggi alle 18 in piazza VII Maggio, con il taglio del nastro, i cinquanta espositori e l’accompagnamento musicale della Corale Galletti Pierino e della Filarmonica pietralunghese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
