Fine della guerra il Papa invita a pregare | le parrocchie dove si recita il ' Rosario per la pace'

L’Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale Italiana ha invitato tutte le diocesi d’Italia sabato 11 ottobre a recitare il ‘Rosario per la Pace’ in comunione con il Santo Padre Leone XIV nel giorno in cui si ricorda l’apertura del Concilio Vaticano II, 63 anni fa. Anche le comunità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: fine - guerra

5 serie tv di guerra imperdibili da vedere fino alla fine

Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini

Le sanzioni sono l’eterogenesi dei fini. La guerra nucleare è la fine dell’umanità

Israele e Hamas, sì alla fine della guerra. L’Idf via da (metà di) Gaza, ostaggi liberi - X Vai su X

“Potrebbe essere la fine della guerra, anche se non crea ancora le condizioni per una pace duratura”. Jeffrey Sachs, docente alla Columbia University, studioso di problemi internazionali, sul piano Trump per Gaza si era già mostrato cautamente ottimista. L'int - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa soffre, si addolora, invita, esorta ma non si pronuncia sul genocidio - Robert Prevost ha voluto sottolineare pomposamente apparendo al balcone con la mozzetta rossa, residuato storico della clamide imperiale, simbolo della dignità dell’imperatore d’O ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Gaza, l'ultima mossa americana per un accordo di fine guerra. Il Papa: "Sì alla Palestina" - Ci sarebbe il suo zampino dietro l'ultimo tira e molla fra Israele e Hamas in vista di un accordo di tregua su Gaza che sembra non arrivare mai, nonostante gli auspici del ... ilgiornale.it scrive