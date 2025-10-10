Finanziato bypass stradale Serretelle-Appia-Tangenziale Ovest 3 milioni per decongestionare il traffico all’ingresso della città

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello rendono noto che è stato finanziato, con decreto regionale, il progetto pari a 3 milioni di euro che permetterà la realizzazione della bretella di collegamento Serretelle-SS7 Appia-Tangenziale Ovest. “ E’ un’opera di straordinaria importanza perché interviene su uno snodo stradale cruciale e decongestiona il traffico proprio nella strada d’ingresso alla città e nella interconnessione con l’Appia: avrà un doppio senso di marcia e una lunghezza di circa 2 km e sarà classificata come strada extraurbana secondaria di tipo C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

