Finanziaria no dell' Ars sui fondi per il capodanno in diretta nazionale

Niente capodanno in diretta nazionale per Messina. Ieri è arrivato infatti il no dell'Ars allo stanziamento di due milioni che avrebbero consentito di organizzare una imponente serata in piazza da trasmettere verosimilmente su Rai o Mediaset. l'Assemblea si è pronunciata sulla manovra finanziaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La finanziaria è uno scontro politico che dipende dalle richieste di fondi da parte della politica. di Fabrizio Pezzani - facebook.com Vai su Facebook

Finanziaria quater, fondi per i Conservatori di Stato siciliani. Dc: “Valorizziamo percorsi di eccellenza” http://dlvr.it/TNQQS5 - X Vai su X

No dell’Ars, niente fondi per il capodanno in piazza a Messina e Palermo - L’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha espresso parere negativo su alcune disposizioni contenute nella manovra finanziaria di assestamento, causando immediate ripercussioni su settori strategici e i ... Come scrive msn.com

Finanziaria quater, 10 milioni per le famiglie in difficoltà ma niente fondi contro il pignoramento incolpevole - Un emendamento a firma del Presidente Schifani prevede 10 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà. blogsicilia.it scrive