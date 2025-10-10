Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack | Square Enix annuncia l’edizione fisica per PS5

Square Enix ha ufficializzato una grande notizia per i fan di Final Fantasy VII: dal 4 dicembre 2025 sarà disponibile su PlayStation 5 il Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack, un’edizione fisica che racchiude i primi due capitoli della trilogia del remake. Dopo essere stato rilasciato esclusivamente in formato digitale, il cofanetto offrirà finalmente la possibilità di collezionare su disco entrambe le avventure di Cloud Strife e del suo gruppo, in un’unica confezione pensata per i veri appassionati della saga. Final Fantasy VII Remake Intergrade: la rinascita di Midgar. Il primo capitolo della trilogia, Final Fantasy VII Remake Intergrade, rappresenta una spettacolare reinterpretazione della leggendaria città di Midgar, un’enorme metropoli sospesa alimentata dall’energia del mako, la linfa vitale del pianeta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack: Square Enix annuncia l’edizione fisica per PS5

