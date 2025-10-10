Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack | Square Enix annuncia l’edizione fisica per PS5

Gamerbrain.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Square Enix ha ufficializzato una grande notizia per i fan di Final Fantasy VII: dal 4 dicembre 2025 sarà disponibile su PlayStation 5 il Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack, un’edizione fisica che racchiude i primi due capitoli della trilogia del remake. Dopo essere stato rilasciato esclusivamente in formato digitale, il cofanetto offrirà finalmente la possibilità di collezionare su disco entrambe le avventure di Cloud Strife e del suo gruppo, in un’unica confezione pensata per i veri appassionati della saga. Final Fantasy VII Remake Intergrade: la rinascita di Midgar. Il primo capitolo della trilogia, Final Fantasy VII Remake Intergrade, rappresenta una spettacolare reinterpretazione della leggendaria città di Midgar, un’enorme metropoli sospesa alimentata dall’energia del mako, la linfa vitale del pianeta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

final fantasy vii remake intergrade amp rebirth twin pack square enix annuncia l8217edizione fisica per ps5

© Gamerbrain.net - Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack: Square Enix annuncia l’edizione fisica per PS5

In questa notizia si parla di: final - fantasy

Protagonisti iconici di final fantasy

Personaggi di final fantasy che meritavano più attenzione

Giochi da provare se lasci final fantasy xiv

final fantasy vii remakeFINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE & REBIRTH: data di uscita per il Twin Pack - SQUARE ENIX ha svelato la data di uscita per FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE & REBIRTH Twin Pack per PlayStation 5. Da akibagamers.it

final fantasy vii remakeFinal Fantasy VII Remake Intergrade e Rebirth in arrivo a dicembre in bundle in formato fisico per PS5 - Final Fantasy VII Remake Intergrade e Final Fantasy VII Rebirth saranno disponibili come Twin Pack in edizione fisica per PlayStation 5. Lo riporta vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Final Fantasy Vii Remake