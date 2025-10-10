filosofia a colazione per parlare di razzismo e xenofobia

Un percorso in 10 tappe per parlare di razzismo, scoperta dell’altro, parole che dividono e xenofobia su internet. Un intinerario da portare avanti da qui a fine marzo in quello che vuol essere un vero e proprio circolo filosofico alla portata di tutti, per discutere e approfondire, condotti da guide esperte, temi attuali che interrogano l’uomo da tempo. Una rassegna pensata anche per chi non ha mai studiato filosofia, per cercare di imparare assieme a leggere meglio la realtà, aiutati dallo sguardo dei grandi pensatori, condividendo pure la colazione accanto alle riflessioni. È l’iniziativa dal titolo “ Filosofia a colazione “, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Triuggio e che prenderà il via domani alla biblioteca civica di via Indipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

