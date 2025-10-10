Film di Natale? Immobile dice no | Jessica Melena sfida il marito

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siparietto divertente tra Jessica Melena e Ciro Immobile. La moglie dell'attaccante del Bologna ha chiesto al marito di guardare insieme un film di Natale, ma la risposta del calciatore è stata netta: niente atmosfere natalizie prima di Halloween. Jessica ha condiviso il momento sui social, mostrando la sua "protesta" ironica contro il rifiuto. Un botta e risposta che ha divertito i fan, confermando l'intesa e la complicità della coppia anche nei piccoli momenti quotidiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

