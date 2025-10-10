Filippine terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese | allarme tsunami revocato

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l'allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell'Ufficio della Protezione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filippine - terremoto

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

filippine terremoto magnitudo 74Violento terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine: attivate le operazioni di soccorso - Un violento terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la parte meridionale delle Filippine, generando inizialmente allerta tsunami e suscitando preoccupazione tra i residenti delle zone costiere. Scrive notizie.it

filippine terremoto magnitudo 74Terremoto 7.4 nel sud delle Filippine - 4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Filippine Terremoto Magnitudo 74