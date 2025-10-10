Filippine terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese | allarme tsunami revocato

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l'allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell'Ufficio della Protezione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: filippine - terremoto

