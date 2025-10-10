Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine alle 9:43, ora locale. L’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. L’ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono probabili danni e ulteriori scosse di assestamento. Il governo filippino ha inizialmente diffuso un allarme tsunami con onde pericolose per le coste entro 300 km dall’epicentro. Allarme poi revocato poche ore dopo dal Centro di allerta tsunami del Pacifico: “Non sussiste più alcuna minaccia di tsunami a seguito di questo terremoto”, si legge in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 nel Sud dell’arcipelago: diramato e poi rientrato l’allarme tsunami