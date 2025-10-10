Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che squadre di soccorso e operazioni di emergenza saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso il sud delle Filippine, a circa 20 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 con epicentro a 20km da Manay, diffusa “allerta tsunami nella costa est arcipelago”, poi revocata - VIDEO