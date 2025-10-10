Filippine terremoto di magnitudo 7.4 con epicentro a 20km da Manay diffusa allerta tsunami nella costa est arcipelago poi revocata - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che squadre di soccorso e operazioni di emergenza saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso il sud delle Filippine, a circa 20 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

filippine terremoto di magnitudo 74 con epicentro a 20km da manay diffusa allerta tsunami nella costa est arcipelago poi revocata video

© Ilgiornaleditalia.it - Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 con epicentro a 20km da Manay, diffusa “allerta tsunami nella costa est arcipelago”, poi revocata - VIDEO

In questa notizia si parla di: filippine - terremoto

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

filippine terremoto magnitudo 74Violento terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine: attivate le operazioni di soccorso - Un violento terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la parte meridionale delle Filippine, generando inizialmente allerta tsunami e suscitando preoccupazione tra i residenti delle zone costiere. Riporta notizie.it

filippine terremoto magnitudo 74Terremoto di magnitudo 7.4 devasta il sud delle Filippine: revocata l’allerta tsunami - 4 ha colpito il sud delle Filippine , scuotendo in particolare la regione di Mindanao . Si legge su reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Filippine Terremoto Magnitudo 74