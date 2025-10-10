Filippine terremoto di magnitudo 7.4 con epicentro a 20km da Manay diffusa allerta tsunami nella costa est arcipelago poi revocata - VIDEO
Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che squadre di soccorso e operazioni di emergenza saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso il sud delle Filippine, a circa 20 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Filippine, terremoto di magnitudo 7.6: i video della scossa.Emessa e poi revocata un'allerta tsunami
Radio1 Rai. . Forte #terremoto nel Sud delle #Filippine. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha colpito a circa 20 km dalla città di #Manay, nella regione di #Mindanao. Revocata l'allerta #tsunami inizialmente diffusa dalle autorità. Al momento non si hanno notizie di v
